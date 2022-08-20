ЗСУ завдали влучного удару по військовій базі окупантів у Мелітополі — Федоров

Вночі 20 серпня ЗСУ завдали влучного удару по одній із військових баз в тимчасово окупованому Мелітополі. Раніше вона вже зазнавала пошкоджень. Про це в Telegram повідомив мер міста Іван Федоров.

Посадовець зазначив, що відразу після вибухів окупаційна «адміністрація» відреагувала, заявивши, що у місті «спрацювала ППО». Проте густий дим в районі аеродрому свідчить про інше.

«За попередніми даними влучне попадання в одну з російських військових баз, яку окупанти вже вкотре намагаються відновити в районі аеродрому. Колаборанти одразу ж відзвітували перед старшим братом, що спрацювала їхня ППО. Так спрацювала, що дим іде досі. Проте якщо у росармії така ППО, ЗСУ точно дістануть їх якомога швидше», — написав Федоров, прикріпивши красномовне відео.

Нагадаємо, що в останні тижні в Мелітополі та населених пунктах, що розташовані неподалік, регулярно стаються вибухи в місцях скупчення військової техніки росіян.

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