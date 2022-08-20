ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»

За добу українські захисники знищили 17 окупантів.

ЗСУ відбили наступ ворога в районі Таврійського і завдали 11 авіаударів по позиціям росіян — ОК «Південь»
© Головнокомандувач ЗСУ/t.me

У південних областях України ворог скований в наступальних діях суходолом і продовжує авіаційні та артилерійські обстріли позицій ЗСУ. Намагався наступати в районі Таврійського, але отримав відсіч та відступив. Про це йдеться у зведенні ОК «Південь» за 19 серпня.

За інформацією українських військових, протягом дня противник намагався покращити тактичне положення шляхом проведення штурмових дій в напрямку Благодатне - Партизанське силами до двох десантно-штурмових відділень за підтримки танків, броньованої техніки та артилерії. А ввечері з Олександрівки намагався просунутись у бік Таврійського. Успіху не мав і відступив.

Важкою артилерією та «Градами» було обстріляно Марганець та Нікопольщину. Внаслідок дій окупантів поранено цивільних, зруйновано будівлю закладу соціальної інфраструктури та пошкоджено 5 приватних будинків.


Олександр Кричковський, ZN.ua





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