Прем'єр-міністерка Фінляндії пройшла тест на вживання наркотиків
Санна Марін втрапила у скандал через гучну вечірку за її участі, інформує
Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила в п'ятницю, що пройшла тест на вживання наркотиків після того, як в мережі з’явилось відео її танців з друзями, котре викликало неабиякий резонанс. Про це
«Останніми днями у суспільстві ширяться звинувачення в тому, що я вживаю наркотики. Я вважаю ці звинувачення дуже серйозними і вагомими. Для власного правового захисту і аби не залишилось жодних сумнівів, я сьогодні пройшла тест на наркотики», — повідомила Марін журналістам.
Вона додала, що не вживала наркотики навіть у підлітковому віці, зараз у помірній кількості вживає лише легкі алкогольні напої, що жодним чином не впливає на її здатність «приймати важливі рішення під час посилених заходів безпеки».