Прем'єр-міністерка Фінляндії пройшла тест на вживання наркотиків

Прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила в п'ятницю, що пройшла тест на вживання наркотиків після того, як в мережі з’явилось відео її танців з друзями, котре викликало неабиякий резонанс. Про це повідомляє фінська громадська телекомпанія YLE. На злитому у соцмережі відео Санна Марін вживає алкоголь під час вечірки, на якій, за непідтвердженими даними, учасники могли вживати наркотики.

«Останніми днями у суспільстві ширяться звинувачення в тому, що я вживаю наркотики. Я вважаю ці звинувачення дуже серйозними і вагомими. Для власного правового захисту і аби не залишилось жодних сумнівів, я сьогодні пройшла тест на наркотики», — повідомила Марін журналістам.

Вона додала, що не вживала наркотики навіть у підлітковому віці, зараз у помірній кількості вживає лише легкі алкогольні напої, що жодним чином не впливає на її здатність «приймати важливі рішення під час посилених заходів безпеки».