Росія може пустити фахівців МАГАТЕ на ЗАЕС на початку вересня

Постпред РФ при міжнародних організаціях у Відні Михайло Ульянов після розмови президентів Франції та Росії заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС може відбутися у вересні.

За його словами, такий візит може відбутися навіть у перших числах вересня, якщо не виникнуть якісь сторонні фактори, які не мають безпосереднього відношення до цілей та завдань візиту МАГАТЕ.

Відповідаючи на запитання про те, чи підтримає МАГАТЕ пропозицію про демілітаризовану зону навколо ЗАЕС, Ульянов сказав: «Я думаю, що не підтримає, з однієї простої причини: створення демілітаризованих зон до мандату МАГАТЕ не має відношення», - передає " Анадолу ".

Зазначимо, під час телефонної розмови 19 серпня президент Франції Еммануель Макрон та президент Росії Владімір Путін домовилися про необхідність направити команду Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на Запорізьку атомну електростанцію в Україні, повідомляє канцелярія президента Франції. У телефонній розмові двоє лідерів також домовилися провести переговори до розгортання інспекційної місії.

У телефонній розмові зі своїм російським колегою президент Франції Еммануель Макрон «підтвердив своє занепокоєння щодо ризиків для ядерної безпеки», пов'язаних із ситуацією на Запорізькій АЕС, йдеться у французькій розшифровці телефонної розмови.

Макрон «підтримав відправлення експертної місії МАГАТЕ на місце якнайшвидше на умовах, погоджених Україною та ООН », — наголошується в повідомленні. Президент Росії Владімір Путін «висловив свою згоду на розгортання цієї місії та на зазначених умовах», йдеться у заяві.

Обидва президенти домовилися продовжити переговори найближчими днями.