Німеччина надає підтримку Україні постачанням зброї – федеральний уряд

Уряд ФРН відзвітував про обсяги допомоги Україні зброєю та обладнанням, інформує ZN.ua.

Німеччина надає підтримку Україні постачанням зброї – федеральний уряд
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У зв'язку з інформацією про передачу Німеччиною ЗСУ трьох додаткових самохідних зенітних установок Gepard і 11 БТР М113 редакція ZN.UA вирішила уточнити, скільки всього озброєнь передала ФРН Україні. Для цього виявилося достатнім зайти на сайт Федерального уряду. Останній звіт про постачання датовано 17 серпня.

"Німеччина надає підтримку Україні постачанням обладнання та озброєнь, які здійснюються за рахунок ресурсів Федеральних збройних сил, а також постачання промисловості", - повідомляє офіційний сайт уряду ФРН. Далі наводиться список поставок до 8 серпня. Цитуємо:

“У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на зміцнення потенціалу безпеки було збільшено на 2 мільярди євро. Додаткові кошти будуть використані насамперед для підтримки України”, — йдеться у звіті та наголошується, що за останній тиждень у переліку відбулися зміни до його збільшення:

“Надано військову підтримку Україні:

  • 15 самохідних зенітних установок GEPARD (раніше: 12); 44 бронетранспортери
  • M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною) (раніше:
  • 33); 403.000 попередньо упакованих військових продуктів харчування Ready (до: 402.000);
  • 3.000 протитанкових знарядь Panzerfaust 3 з 900 пристроями, що стріляють;
  • 14.900 протитанкових мін;
  • 500 переносних зенітно-ракетних комплексів STINGER;
  • 2.700 переносних зенітно-ракетних комплексів STRELA;
  • 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами);
  • 21,8 млн. патронів для вогнепальної зброї;
  • 50 ракет-бункерувальників;
  • 100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
  • 100 000 ручних гранат;
  • 5.300 зарядів вибухівки;
  • 100.000 м детонуючого шнура та 100.000 детонаторів;
  • 350 000 детонаторів;
  • 10500 снарядів 155 мм;
  • 10 гармат для боротьби з безпілотниками;
  • 14 датчиків та глушилок для безпілотників;
  • 100 автоін'єкторів;
  • 28000 бойових шоломів;
  • 15 палітр військового одягу;
  • 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи); 100
  • наметів; 12 генераторів;
  • 6 палет матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
  • 125 біноклів; 1.200 лікарняних ліжок; 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних ламп;
  • захисний одяг; хірургічні маски;
  • 10.000 спальних мішків;
  • 600 захисних окулярів;
  • 1 радіочастотна система;
  • 3.000 польових телефонів з 5.000 кабельними котушками та ременями для перенесення;
  • 1 польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);
  • 353 очок нічного бачення;
  • 4 електронні пристрої проти безпілотників;
  • 165 польових окулярів;
  • медичні матеріали (зокрема ранці, компресійні бинти);
  • 38 лазерних далекомірів;
  • Дизельне паливо та бензин (поточні поставки)
  • 10 тонн AdBlue;
  • 500 медичних бинтів;
  • запчастини для МіГ-29;
  • 30 захищених автомобілів;
  • 80 пікапів;
  • 7.944 переносних протитанкових знарядь RGW 90 Matador;
  • 3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;
  • 6 мобільних машин дезактивації HEP 70, включаючи матеріали для
  • дезактивації;
  • 10 HMMWV (8x наземний радар, 2x можливість глушення/протидії безпілотникам);
  • 3 броньовані евакуаційні автомобілі;
  • 7 постановників радіоперешкод;
  • 8 мобільних наземних радарів спостереження та тепловізійних камер;
  • 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
  • 8 електронних пристроїв для боротьби з безпілотниками;
  • 1 високочастотне встановлення з обладнанням;
  • 49.000 набоїв для самохідних зенітних знарядь;
  • 2 холодильники для медичних матеріалів”.

У скрупульозному звіті також окреслено військову підтримку України, яка або планується, або перебуває на стадії виконання:

  • 20 ракетних установок 70 мм на пікапах з 2.000 ракетами та лазерними цілепокажчиками;
  • 1.592 снаряди 155 мм;
  • 255 снарядів "Вулкано" 155 мм;
  • 60.200 набоїв 40мм;
  • 6 автонавантажувачів;
  • 40 розширювачів частотного діапазону для безпілотних пристроїв;
  • 12 броньованих евакуаційних машин;
  • 30 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
  • 4.000 набоїв тренувальних боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;
  • 10 (+10 опцій) автономних надводних кораблів;
  • 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів;
  • 2 тягачі та 4 причепи;
  • 43 розвідувальні безпілотники;
  • 10 захищених транспортних засобів;
  • 1 система дезактивації транспортних засобів;
  • 10 бронетранспортерів M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною);
  • система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
  • радіолокаційна система протидії батареям COBRA;
  • 100 000 аптечок першої допомоги;
  • 5.032 переносних протитанкових знарядь;
  • 200 вантажівок;
  • 24 безпілотні системи;
  • 16 мостоукладальних танків BIBER (BEAVER); 3.000 снарядів 155 мм;
  • 4.000 боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;
  • 63 холодильники для медичних матеріалів;
  • 15 самохідних зенітних знарядь GEPARD, включаючи близько 6000 патронів.

Вивчення списку дозволяє припустити, що на момент його складання жодного з 15 самохідних зенітних знарядь GEPARD ЗСУ не було передано. Однак за непідтвердженими даними, буквально сьогодні 3 GEPARDа таки стали в дію.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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