Німеччина надає підтримку Україні постачанням зброї – федеральний уряд

У зв'язку з інформацією про передачу Німеччиною ЗСУ трьох додаткових самохідних зенітних установок Gepard і 11 БТР М113 редакція ZN.UA вирішила уточнити, скільки всього озброєнь передала ФРН Україні. Для цього виявилося достатнім зайти на сайт Федерального уряду . Останній звіт про постачання датовано 17 серпня.

"Німеччина надає підтримку Україні постачанням обладнання та озброєнь, які здійснюються за рахунок ресурсів Федеральних збройних сил, а також постачання промисловості", - повідомляє офіційний сайт уряду ФРН. Далі наводиться список поставок до 8 серпня. Цитуємо:

“У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на зміцнення потенціалу безпеки було збільшено на 2 мільярди євро. Додаткові кошти будуть використані насамперед для підтримки України”, — йдеться у звіті та наголошується, що за останній тиждень у переліку відбулися зміни до його збільшення:

“Надано військову підтримку Україні:

15 самохідних зенітних установок GEPARD (раніше: 12); 44 бронетранспортери

M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною) (раніше:

33); 403.000 попередньо упакованих військових продуктів харчування Ready (до: 402.000);

3.000 протитанкових знарядь Panzerfaust 3 з 900 пристроями, що стріляють;

14.900 протитанкових мін;

500 переносних зенітно-ракетних комплексів STINGER;

2.700 переносних зенітно-ракетних комплексів STRELA;

10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами);

21,8 млн. патронів для вогнепальної зброї;

50 ракет-бункерувальників;

100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;

100 000 ручних гранат;

5.300 зарядів вибухівки;

100.000 м детонуючого шнура та 100.000 детонаторів;

350 000 детонаторів;

10500 снарядів 155 мм;

10 гармат для боротьби з безпілотниками;

14 датчиків та глушилок для безпілотників;

100 автоін'єкторів;

28000 бойових шоломів;

15 палітр військового одягу;

280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи); 100

наметів; 12 генераторів;

6 палет матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів;

125 біноклів; 1.200 лікарняних ліжок; 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних ламп;

захисний одяг; хірургічні маски;

10.000 спальних мішків;

600 захисних окулярів;

1 радіочастотна система;

3.000 польових телефонів з 5.000 кабельними котушками та ременями для перенесення;

1 польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);

353 очок нічного бачення;

4 електронні пристрої проти безпілотників;

165 польових окулярів;

медичні матеріали (зокрема ранці, компресійні бинти);

38 лазерних далекомірів;

Дизельне паливо та бензин (поточні поставки)

10 тонн AdBlue;

500 медичних бинтів;

запчастини для МіГ-29;

30 захищених автомобілів;

80 пікапів;

7.944 переносних протитанкових знарядь RGW 90 Matador;

3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;

6 мобільних машин дезактивації HEP 70, включаючи матеріали для

дезактивації;

10 HMMWV (8x наземний радар, 2x можливість глушення/протидії безпілотникам);

3 броньовані евакуаційні автомобілі;

7 постановників радіоперешкод;

8 мобільних наземних радарів спостереження та тепловізійних камер;

4 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;

8 електронних пристроїв для боротьби з безпілотниками;

1 високочастотне встановлення з обладнанням;

49.000 набоїв для самохідних зенітних знарядь;

2 холодильники для медичних матеріалів”.

У скрупульозному звіті також окреслено військову підтримку України, яка або планується, або перебуває на стадії виконання:

20 ракетних установок 70 мм на пікапах з 2.000 ракетами та лазерними цілепокажчиками;

1.592 снаряди 155 мм;

255 снарядів "Вулкано" 155 мм;

60.200 набоїв 40мм;

6 автонавантажувачів;

40 розширювачів частотного діапазону для безпілотних пристроїв;

12 броньованих евакуаційних машин;

30 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;

4.000 набоїв тренувальних боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;

10 (+10 опцій) автономних надводних кораблів;

14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів;

2 тягачі та 4 причепи;

43 розвідувальні безпілотники;

10 захищених транспортних засобів;

1 система дезактивації транспортних засобів;

10 бронетранспортерів M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною);

система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;

радіолокаційна система протидії батареям COBRA;

100 000 аптечок першої допомоги;

5.032 переносних протитанкових знарядь;

200 вантажівок;

24 безпілотні системи;

16 мостоукладальних танків BIBER (BEAVER); 3.000 снарядів 155 мм;

4.000 боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;

63 холодильники для медичних матеріалів;

15 самохідних зенітних знарядь GEPARD, включаючи близько 6000 патронів.

Вивчення списку дозволяє припустити, що на момент його складання жодного з 15 самохідних зенітних знарядь GEPARD ЗСУ не було передано. Однак за непідтвердженими даними, буквально сьогодні 3 GEPARDа таки стали в дію.