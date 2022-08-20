Німеччина надає підтримку Україні постачанням зброї – федеральний уряд
Уряд ФРН відзвітував про обсяги допомоги Україні зброєю та обладнанням, інформує
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"Німеччина надає підтримку Україні постачанням обладнання та озброєнь, які здійснюються за рахунок ресурсів Федеральних збройних сил, а також постачання промисловості", - повідомляє офіційний сайт уряду ФРН. Далі наводиться список поставок до 8 серпня. Цитуємо:
“У рамках бюджетного процесу на 2022 рік кошти на зміцнення потенціалу безпеки було збільшено на 2 мільярди євро. Додаткові кошти будуть використані насамперед для підтримки України”, — йдеться у звіті та наголошується, що за останній тиждень у переліку відбулися зміни до його збільшення:
“Надано військову підтримку Україні:
- 15 самохідних зенітних установок GEPARD (раніше: 12); 44 бронетранспортери
- M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною) (раніше:
- 33); 403.000 попередньо упакованих військових продуктів харчування Ready (до: 402.000);
- 3.000 протитанкових знарядь Panzerfaust 3 з 900 пристроями, що стріляють;
- 14.900 протитанкових мін;
- 500 переносних зенітно-ракетних комплексів STINGER;
- 2.700 переносних зенітно-ракетних комплексів STRELA;
- 10 самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000, включаючи адаптацію, навчання та запасні частини (спільний проект із Нідерландами);
- 21,8 млн. патронів для вогнепальної зброї;
- 50 ракет-бункерувальників;
- 100 кулеметів MG3 з 500 запасними стволами та казенниками;
- 100 000 ручних гранат;
- 5.300 зарядів вибухівки;
- 100.000 м детонуючого шнура та 100.000 детонаторів;
- 350 000 детонаторів;
- 10500 снарядів 155 мм;
- 10 гармат для боротьби з безпілотниками;
- 14 датчиків та глушилок для безпілотників;
- 100 автоін'єкторів;
- 28000 бойових шоломів;
- 15 палітр військового одягу;
- 280 транспортних засобів (вантажівки, мікроавтобуси, всюдиходи); 100
- наметів; 12 генераторів;
- 6 палет матеріалів для знешкодження вибухонебезпечних предметів;
- 125 біноклів; 1.200 лікарняних ліжок; 18 палет медичного матеріалу, 60 хірургічних ламп;
- захисний одяг; хірургічні маски;
- 10.000 спальних мішків;
- 600 захисних окулярів;
- 1 радіочастотна система;
- 3.000 польових телефонів з 5.000 кабельними котушками та ременями для перенесення;
- 1 польовий шпиталь (спільний проект з Естонією);
- 353 очок нічного бачення;
- 4 електронні пристрої проти безпілотників;
- 165 польових окулярів;
- медичні матеріали (зокрема ранці, компресійні бинти);
- 38 лазерних далекомірів;
- Дизельне паливо та бензин (поточні поставки)
- 10 тонн AdBlue;
- 500 медичних бинтів;
- запчастини для МіГ-29;
- 30 захищених автомобілів;
- 80 пікапів;
- 7.944 переносних протитанкових знарядь RGW 90 Matador;
- 3 реактивні системи залпового вогню MARS із боєприпасами;
- 6 мобільних машин дезактивації HEP 70, включаючи матеріали для
- дезактивації;
- 10 HMMWV (8x наземний радар, 2x можливість глушення/протидії безпілотникам);
- 3 броньовані евакуаційні автомобілі;
- 7 постановників радіоперешкод;
- 8 мобільних наземних радарів спостереження та тепловізійних камер;
- 4 мобільні, дистанційно керовані та захищені системи розмінування;
- 8 електронних пристроїв для боротьби з безпілотниками;
- 1 високочастотне встановлення з обладнанням;
- 49.000 набоїв для самохідних зенітних знарядь;
- 2 холодильники для медичних матеріалів”.
У скрупульозному звіті також окреслено військову підтримку України, яка або планується, або перебуває на стадії виконання:
- 20 ракетних установок 70 мм на пікапах з 2.000 ракетами та лазерними цілепокажчиками;
- 1.592 снаряди 155 мм;
- 255 снарядів "Вулкано" 155 мм;
- 60.200 набоїв 40мм;
- 6 автонавантажувачів;
- 40 розширювачів частотного діапазону для безпілотних пристроїв;
- 12 броньованих евакуаційних машин;
- 30 MG3 для броньованих ремонтно-евакуаційних машин;
- 4.000 набоїв тренувальних боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;
- 10 (+10 опцій) автономних надводних кораблів;
- 14 сідельних тягачів та 14 напівпричепів;
- 2 тягачі та 4 причепи;
- 43 розвідувальні безпілотники;
- 10 захищених транспортних засобів;
- 1 система дезактивації транспортних засобів;
- 10 бронетранспортерів M113 (системи Данії, модернізація фінансується Німеччиною);
- система протиповітряної оборони IRIS-T SLM;
- радіолокаційна система протидії батареям COBRA;
- 100 000 аптечок першої допомоги;
- 5.032 переносних протитанкових знарядь;
- 200 вантажівок;
- 24 безпілотні системи;
- 16 мостоукладальних танків BIBER (BEAVER); 3.000 снарядів 155 мм;
- 4.000 боєприпасів для самохідних зенітних знарядь;
- 63 холодильники для медичних матеріалів;
- 15 самохідних зенітних знарядь GEPARD, включаючи близько 6000 патронів.
Вивчення списку дозволяє припустити, що на момент його складання жодного з 15 самохідних зенітних знарядь GEPARD ЗСУ не було передано. Однак за непідтвердженими даними, буквально сьогодні 3 GEPARDа таки стали в дію.