Дії РФ на Запорізькій АЕС є верхом безвідповідальності — Міноборони США
В США вважають, що Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об'єктів, інформує
США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції в Україні,
Дії Росії навколо атомної станції чиновник назва «верхом безвідповідальності» і заявив, що країна-агресорка продемонструвала «повне ігнорування» безпеки українських ядерних об’єктів.
«Це ситуація, за якою уряд США та спільнота національної безпеки стежать надзвичайно уважно. Ми дуже стурбовані військовими операціями на будь-яких ядерних енергетичних об’єктах України, або поблизу них і дуже стурбовані будь-якими повідомленнями про пошкодження конкретно Запорізької АЕС», — заявив представник оборонного відомства під час брифінгу в п'ятницю.