Дії РФ на Запорізькій АЕС є верхом безвідповідальності — Міноборони США

В США вважають, що Росія демонструє повну зневагу до безпеки українських ядерних об'єктів, інформує ZN.ua.

Дії РФ на Запорізькій АЕС є верхом безвідповідальності — Міноборони США
© Скріншот Youtube

США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції в Україні, пише CNN із посиланням на заяву високопосадовця оборонного відомства США.

Дії Росії навколо атомної станції чиновник назва «верхом безвідповідальності» і заявив, що країна-агресорка продемонструвала «повне ігнорування» безпеки українських ядерних об’єктів.

«Це ситуація, за якою уряд США та спільнота національної безпеки стежать надзвичайно уважно. Ми дуже стурбовані військовими операціями на будь-яких ядерних енергетичних об’єктах України, або поблизу них і дуже стурбовані будь-якими повідомленнями про пошкодження конкретно Запорізької АЕС», — заявив представник оборонного відомства під час брифінгу в п'ятницю.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Кличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причиниКличко у розпал війни розлучається з дружиною: з'ясувалися причини
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Радіоактивне забруднення води у Дніпрі: на Запорізькій АЕС може повторитися сценарій ФукусімиРадіоактивне забруднення води у Дніпрі: на Запорізькій АЕС може повторитися сценарій Фукусіми
У Міноборони пояснили користь покупки супутника для ЗСУУ Міноборони пояснили користь покупки супутника для ЗСУ
Окупанти провокують на Запорізькій АЕС «фукусімський сценарій»Окупанти провокують на Запорізькій АЕС «фукусімський сценарій»
"Війна підійде до наших кордонів": Міноборони Латвії закликає Захід про постачання HIMARS і Reaper"Війна підійде до наших кордонів": Міноборони Латвії закликає Захід про постачання HIMARS і Reaper
Місія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимогиМісія МАГАТЕ працюватиме на Запорізькій АЕС – Україна висунула РФ безпекові вимоги
Politico: Аварія на Запорізькій АЕС буде катастрофою для України, але не для ЄвропиPolitico: Аварія на Запорізькій АЕС буде катастрофою для України, але не для Європи
"Ядерний тероризм" РФ на Запорізькій АЕС: науковці попереджають, що катастрофа буде сильнішою, ніж Чорнобиль"Ядерний тероризм" РФ на Запорізькій АЕС: науковці попереджають, що катастрофа буде сильнішою, ніж Чорнобиль
Росія завдала руйнівного удару по Запорізькій області: фото наслідківРосія завдала руйнівного удару по Запорізькій області: фото наслідків
У Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІУ Франції росіянам заборонили відвідувати Венсенський замок, де зберігаються архіви Міноборони – ЗМІ
Постраждає не лише Україна: вчений описав наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕСПостраждає не лише Україна: вчений описав наслідки у разі аварії на Запорізькій АЕС
Последние новости
Подгружаем последние новости