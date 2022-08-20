Дії РФ на Запорізькій АЕС є верхом безвідповідальності — Міноборони США

США уважно стежать за ситуацією на Запорізькій атомній електростанції в Україні, пише CNN із посиланням на заяву високопосадовця оборонного відомства США .

Дії Росії навколо атомної станції чиновник назва «верхом безвідповідальності» і заявив, що країна-агресорка продемонструвала «повне ігнорування» безпеки українських ядерних об’єктів.