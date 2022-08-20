Греція та Кіпр проти заборони туристичних віз для росіян
Відомо, що громадяни РФ часто обирають ці країни для відпочинку, інформує
Греція та Кіпр виступили проти введення Європейським Союзом заборони на видачу туристичних віз для громадян РФ, підтримавши позицію Німеччини. Про це повідомляє
«Це було б неправильне рішення. Ми віримо в міжлюдські контакти, і кіпрська влада видає візи навіть громадянам Туреччини, тому ми не вважаємо, що треба вводити цей захід проти щодо росіян», – заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.
У виданні зазначили, що на Кіпрі мешкає значна кількість російськомовних емігрантів. Більшість із них, близько 50 тисяч, проживають у місті Лімасол із загальним населенням у 237 тисяч осіб. Крім того, громадяни РФ становили 25% від усіх туристів, які відвідували острів до початку війни.
«Ми не повинні перешкоджати цим громадам контактувати з родинами та друзями. Головна зброя – це європейська єдність, і нашим партнерам слід поважати чутливість інших до цього питання», – додав Корнеліу.