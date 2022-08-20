Греція та Кіпр проти заборони туристичних віз для росіян

Греція та Кіпр виступили проти введення Європейським Союзом заборони на видачу туристичних віз для громадян РФ , підтримавши позицію Німеччини. Про це повідомляє Politico .

«Це було б неправильне рішення. Ми віримо в міжлюдські контакти, і кіпрська влада видає візи навіть громадянам Туреччини, тому ми не вважаємо, що треба вводити цей захід проти щодо росіян», – заявив генеральний секретар Міністерства закордонних справ Кіпру Корнеліос Корнеліу.

У виданні зазначили, що на Кіпрі мешкає значна кількість російськомовних емігрантів. Більшість із них, близько 50 тисяч, проживають у місті Лімасол із загальним населенням у 237 тисяч осіб. Крім того, громадяни РФ становили 25% від усіх туристів, які відвідували острів до початку війни.

«Ми не повинні перешкоджати цим громадам контактувати з родинами та друзями. Головна зброя – це європейська єдність, і нашим партнерам слід поважати чутливість інших до цього питання», – додав Корнеліу.