Зеленський має приєднатися до G20, якщо туди приїде Путін – ЗМІ

Байден ще не підтвердив свою участь у G20.

Зеленський має приєднатися до G20, якщо туди приїде Путін – ЗМІ

У п'ятницю Білий дім заявив, що президент України Володимир Зеленський має взяти участь у саміті Великої двадцятки на Балі, якщо туди приїде Владімір Путін після того, як президент Індонезії заявив, що президент Росії планує особисто відвідати саміт G20.

"Як публічно заявив сам президент Байден, він не думає, що президент Путін має бути присутнім на G-20, оскільки він веде війну проти України", - йдеться у заяві Ради національної безпеки Білого дому. Але якщо Путін справді візьме участь, США вважають, що Зеленський теж має взяти участь.

Президент Індонезії Джоко Відодо заявив у четвер, що він очікує, що Путін і голова КНР Сі Цзіньпін візьмуть участь у саміті, який відбудеться у листопаді. США та їхні союзники наполягають на тому, щоб після російського вторгнення в Україну з Путіним поводилися як із ізгоєм, але такі країни, як Індонезія та Індія, не згодні з його думкою.

«Сі Цзіньпін приїде. Президент Путін також сказав мені, що він приїде», — сказав Джокові, як називають президента, в інтерв'ю головному редактору Bloomberg News Джону Міклетвейту. Це був перший раз, коли лідер четвертої за чисельністю населення країни у світі підтвердив, що обидва планують з'явитися на листопадовому саміті.

Як припускає видання, президент Володимир Зеленський може приєднатися до саміту віртуально, а не бути особисто. За прикладом глави МЗС Дмитра Кулеби, який у липні дистанційно виступив на зустрічі міністрів закордонних справ G-20.

Байден ще не сказав, чи поїде він на Балі для участі у конференції, хоча офіційні особи США брали участь у зустрічах перед самітом лідерів. Байден і Сі також сказали своїм помічникам запланувати особисту зустріч, яка стане їхньою першою особистою бесідою з того часу, як Байден став президентом.

За матеріалами: Bloomberg /

Оксана Лебедина, ZN.ua





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