Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів

Столичне метро також скоротить режим роботи.

Через загрозу ракетно-бомбових ударів у Києві заборонять проведення масових заходів

Голова Київської МВА Микола Жирнов розпорядився меру Києва Віталію Кличку та главам адміністрацій заборонити проведення у столиці масових заходів, мирних зборів та мітингів, пов'язаних з великим скупченням людей у період з 22 по 25 серпня у зв'язку з можливими загрозами ракетно-бомбових ударів по центрах прийняття рішень, військових та оборонних об'єктах.

Також рекомендується звести до мінімуму кількість чиновників, держслужбовців та працівників для забезпечення щоденної життєдіяльності функціонування міського господарства, роботи всіх видів транспорту та служб міста Києва. Визначити безпечні місця для їхньої роботи, - йдеться у розпорядженні.

Крім того, столична підземка у період з 21 по 24 серпня скоротить години роботи. Метро працюватиме для перевезень пасажирів із 06:00 до 21:00.

З 21 по 24 серпня (чотири дні) Київський метрополітен працюватиме для перевезень пасажирів з 6:00 до 21:00. Просимо планувати свої маршрути з урахуванням роботи підземки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, під час повітряної тривоги рух поїздів наземними ділянками припиняється, а підземні станції як укриття працюють цілодобово.

Раніше у МВС повідомили, до чого готуватися українцям у День Незалежності. Експерт Олег Жданов також попередив, що удари можуть завдаватися одночасно з трьох сторін.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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