Колаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у місті

Колаборанти в паніці намагаються залишити Мелітополь, росіяни не дозволяють їм зробити: що відбувається у місті

Російські окупанти вже почали вивозити свої сім’ї з Мелітополя, а місцевих колаборантів до окупованого Криму не пускають, розвертають на пункті пропуску назад.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону.

За його словами, серед окупантів панічні настрої. Вже п’ятий день вони проводять евакуацію своїх родин з території Мелітополя.

Мелітополь, Іван Федоров

“Колаборантів не впускають до Криму. Ми вже маємо не один, а декілька прикладів, коли колобарантів розвертають на пункті пропуску в Криму і повертають на тимчасово окуповану територію Запорізької області», – сказав Федоров.

Мелитополь


Алексей Ионов, politeka.net





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