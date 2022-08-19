WP: ФСБ почала готувати окупацію України два роки тому

Видання пише, що ЦРУ попереджало Київ про неминучість вторгнення, але українська розвідка вважала, що широкомасштабної війни не буде, тому що російські солдати були постійно п'яні й не готові воювати, інформує ZN.ua.

Дев’яте управління Департаменту оперативної інформації ФСБ багато років займалося операціями, метою яких було змусити Україну бути покірною перед Кремлем. Це управління очолює Сергєй Бєсєда, який почав свою кар’єру ще в 1970-х роках як офіцер КДБ. Він служив закордоном, зокрема на Кубі, але потім повернувся в Москву і очолив операції в Україні, Грузії й інших пострадянських країнах.

Як пише Washington Post, після того, як в Києві у кінці 2013 року спалахнули протести проти проросійського уряду Віктора Януковича, Бєсєда поїхав в українську столицю. Там він вмовляв Януковича застосувати смертельну силу проти людей на Майдані Незалежності. Однак, учасники протестів перемогли, а Янукович втік в Росію разом з групою найближчих радників. Існують підозри, що у наступні роки вони співпрацювали з департаментом Бєсєди, сподіваючись повернути лояльний до Москви уряд в Київ. За два роки до лютневого вторгнення цей проект, схоже, набув особливої актуальності.

В 2019 році ФСБ почала велике розширення своєї гілки, яка займалася Україною. Група з 30 офіцерів зросла до 160 станом на минуле літо. Про це американському виданні розповіли українські чиновинки з посиланням на перехоплені комунікації і інші дані розвідки. Щоб переманити кадри з інших підрозділів, російська спецслужба пропонувала бонуси і безкоштовні квартири у будівлях, які належили академії ФСБ на Мічурінському проспекті в Москві. Нових офіцерів розподіляли по регіонах України. Їм давали завдання розвивати мережу колаборантів, а також складати списки ворогів для нейтралізації.


Лесь Димань, ZN.ua





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