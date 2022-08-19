Росія готувала одразу два маріонеткові уряди для України – WP

Після початку вторгнення Москва зібрала членів одного з потенційних «урядів» на півночі, а інший - на півдні, але окупувати Київ так і не вдалося, інформує ZN.ua.

Росія готувала одразу два маріонеткові уряди для України – WP

Коли Росія почала вторгнення в Україну, першочерговим завданням було захопити Київ. І в Москві розраховували на «ефект доміно», який повинен був охопити всю країну.

Про це Washington Post розповів неназваний представник українських спецслужб.

«Вони думали, що спочатку захоплять центральну владу, а потім вже зміцнять присутність в регіонах», - пояснив він.

В рамках цього плану ФСБ створила одразу два проросійські «уряди», які повинні були замінити владу в Києві. Хоча розвідка Великої Британії ще перед вторгненням говорила про одну команду «маріонеток» Кремля. Українські чиновники сказали виданню, що не розуміють, навіщо Росія мобілізувала дві групи. Хоча дехто допустив, що Владімір Путін, можливо, хотів мати вибір.


Лесь Димань, ZN.ua





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