До 1 вересня – менше двох тижнів, водночас понад 22 тисячі українських учителів все ще за кордоном

Наразі за кордоном все ще перебувають понад 22 тисячі українських вчителів, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"У нас педагогів, яких ми враховуємо, котрі виїхали за кордон, саме за закладами загальної середньої освіти, це трохи більше ніж 22 тисячі", – сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону .

Однак, за словами міністра, на сьогодні системі освіти вистачає вчителів. 1300 шкіл перебувають в окупації, а частина вчителів перемістилася на територію, підконтрольну уряду України.