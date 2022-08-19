Росіяни продовжують готувати ЗАЕС до відключення – Енергоатом
Паралельно окупанти готують на стації провокацію
Росіяни обмежили сьогодні, 19 серпня, доступ персоналу на Запорізьку атомну електростанцію. Туди пропускають лише оперативний персонал, який забезпечує функціонування енергоблоків. Про це повідомляє управляюча компанія станції НАЕК «Енергоатом».
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«Є інформація, що російські окупаційні сили найближчим часом планують зупинити працюючі енергоблоки та відключити їх від ліній зв‘язку видачі потужності в українську енергосистему. Наразі військові РФ шукають постачальників пального для дизель-генераторів, які мають включитися після зупинки енергоблоків та за відсутності зовнішнього енергопостачання для систем охолодження ядерного палива», - йдеться в повідомленні.
За повідомленням Енергоатому, вчора ввечері до Енергодару (місто де знаходиться ЗАЕС) прибула багаточисельна пропагандистська знімальна група. Разом з представниками ФСБ РФ вони провели нараду на території ГК «Аліса».
«А вже о 00:15 19 серпня російські окупанти вели обстріл у напрямку навчально-тренувального центру (НТЦ) станції. Точно зафіксовано, що ці обстріли здійснювалися з двох місць – автовокзалу та скидного каналу: у першому випадку – 1,5 секунди і удар, а в другому – удар лунав через три секунди», - повідомляють в управляючій компанії.