Естонія допоможе тренувати українських військових у Великій Британії

Естонія передала Україні чергову партію військової допомоги та долучається до програми підготовки українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Калевіпоег (богатир-велетень з естонської міфології – Ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий шпиталь (у співпраці з Німеччиною); естонські військовослужбовці долучаться до британської програми навчання наших солдатів», – написав він у Твіттері.

Резніков також подякував міністерству оборони Естонії та особисто міністру Ханно Певкуру.

Раніше до очолюваної Великою Британією програми підготовки українських військових уже приєдналися Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Нова Зеландія та Данія.