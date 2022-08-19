Естонія допоможе тренувати українських військових у Великій Британії

Також країна передала ЗСУ міномети та протитанкове озброєння, інформує ZN.ua.

Естонія допоможе тренувати українських військових у Великій Британії
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Естонія передала Україні чергову партію військової допомоги та долучається до програми підготовки українських військових у Великій Британії, повідомив міністр оборони Олексій Резніков.

"Калевіпоег (богатир-велетень з естонської міфології – Ред.) вступає в бій! Ще більше військової допомоги від наших естонських друзів для української армії: міномети; протитанкове озброєння; польовий шпиталь (у співпраці з Німеччиною); естонські військовослужбовці долучаться до британської програми навчання наших солдатів», – написав він у Твіттері.

Резніков також подякував міністерству оборони Естонії та особисто міністру Ханно Певкуру.

Раніше до очолюваної Великою Британією програми підготовки українських військових уже приєдналися Канада, Фінляндія, Швеція, Норвегія, Нова Зеландія та Данія.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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