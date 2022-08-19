У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"

Радник голови ОП Михайло Подоляк знову виступив проти відновлення переговорів з Росією, зазначивши, що це гра з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх її учасників. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.
"Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучені президентом Володимиром Зеленським. Головна умова - виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав він.
Переговори з ?? – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх ?? територій.