У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в "російську рулетку"

Але там нагадали, за яких умов їх відновлення все ж є можливим, інформує ZN.ua.

У Зеленського переговори з Москвою вважають грою в
© Офіс президента

Радник голови ОП Михайло Подоляк знову виступив проти відновлення переговорів з Росією, зазначивши, що це гра з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх її учасників. Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер.

"Продовження війни, терору і кримінального шантажу. Ключові параметри переговорного процесу озвучені президентом Володимиром Зеленським. Головна умова - виведення окупаційних російських військ з усіх територій України", - написав він.

Переговори з ?? – гра в «російську рулетку» з повним барабаном та фатальним фіналом для всіх. Продовження війни, терору та кримінального шантажу.
Ключові параметри переговорного процесу озвучив @ZelenskyyUa. Головна умова – виведення окупаційних ru-військ з усіх ?? територій.

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) August 19, 2022


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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