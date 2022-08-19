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2022-08-19
На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
Щоб «легітимізувати» цей захід, вони готують спеціальних «свідків»
Росіяни готують провокацію на "суді" над захисниками "Азовсталі"© ГУР МО України
На День Незалежності України 24 серпня росіяни планують провести в окупованому Маріуполі показове «судилище» над захисниками «Азовсталі». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства України (ГУР).
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«Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників російських «ЗМІ», - додають в ГУР.
Артем Руденко, ZN.ua