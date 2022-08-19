На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка

Щоб «легітимізувати» цей захід, вони готують спеціальних «свідків»

На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка
Росіяни готують провокацію на "суді" над захисниками "Азовсталі"
© ГУР МО України

На День Незалежності України 24 серпня росіяни планують провести в окупованому Маріуполі показове «судилище» над захисниками «Азовсталі». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства України (ГУР).

За повідомленням розвідки для проведення «судилища» окупанти в терміновому порядку переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. Там монтують залізні клітки, де будуть утримувати полонених українських захисників. Поруч з філармонією зводять нові тимчасові споруди.

«Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників російських «ЗМІ», - додають в ГУР.


Артем Руденко, ZN.ua





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