На День незалежності України росіяни хочуть провести «судилище» над захисниками «Азовсталі» та готують провокацію - розвідка

На День Незалежності України 24 серпня росіяни планують провести в окупованому Маріуполі показове «судилище» над захисниками «Азовсталі». Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства України (ГУР).

За повідомленням розвідки для проведення «судилища» окупанти в терміновому порядку переобладнують вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. Там монтують залізні клітки, де будуть утримувати полонених українських захисників. Поруч з філармонією зводять нові тимчасові споруди.

«Щоб додати вигляд «легітимності» цій акції, окупанти готують спеціально навчених «свідків» та завозять представників російських «ЗМІ», - додають в ГУР.