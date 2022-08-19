"Яка сильна заграва": в Росії продовжують горіти військкомати, в Мережу злили нове відео

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У Мережі з'явилися кадри військовокомату, що горить, розташованого недалеко від російського міста Твер.

У телеграм-каналі «Молния» також повідомляють, що внаслідок пожежі від будівлі нібито залишився лише фундамент.

На опублікованих кадрах знято справді сильну пожежу.

«Що згорить – те не згниє», «Яка сильна заграва», «Туристичну візу цьому красеню. Відпустку заслужив. Хороша робота», «Місцеві вмирати не хоять?», «Не хило горить. Куряки навколо», «Ердоган у двері. Хаймарси у Тверь», «Здетонували документи, вибухнули папки», - шутять у Мережі.

Також пожежі траплялися у будинках ФСБ, Росгвардії і навіть на КПП відділу поліції.

підпал військкомату в рф

поджог военкомата россия


Катерина Петренко, politeka.net





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