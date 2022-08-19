Ходжес про колективне звернення до Байдена: "Будь-що, що ми робимо, може спровокувати Росію. Україна повинна нарешті почати наступ"

Колишній командувач армії США в Європі генерал Бен Ходжес прокоментував колективне звернення відомих американців до президента Джо Байдена, де його закликали надати Україні всю необхідну зброю, в тому числі й ATACMS до РСЗВ HIMARS, які б'ють на відстань до 300 кілометрів. За його словами, важливо, аби ЗСУ пішли нарешті в контрнаступ, а для цього вони спершу повинні знищити логістику Росії. Про це Ходжес розповів під час ефіру на телеканалі ICTV.

"Те, що робить найбільшу шкоду в Росії - це російська артилерія і російські крилаті ракети, які запускаються з літаків чи з флоту в Чорному морі. Тож Україна потребує здатності вражати ці цілі, перш ніж вони можуть вбити більше невинних цивільних. Тому так важливо створити умови, щоб Україна зрештою могла провести контрнаступ. А для цього потрібно знищити російську логістику, щоб вони не могли відреагувати. Пріоритет, що я чую від своїх українських друзів - це далекобійні високоточні системи, про які ми говоримо. Це те, що ми можемо надати у великій кількості, не у малій кількості, а у великій", - зауважив генерал.

Він вважає, що адміністрація президента США робить помилку, коли аргументує ненадання Україні необхідних ракет намаганням уникнути нової ескалації у війні з РФ .

"Я вважаю, що все, що ми робимо, може спровокувати Росію. Бо Росія більше вже нічого не може зробити. Вона може продовжити стріляти, вести артилерійський вогонь і нищити невинних українців. Вона не може розпочати новий наступ. Її наступний крок - це використання ядерної зброї. Та я не думаю, що це ймовірно, бо це дасть Росії нульову перевагу. Я вірю, що президент Путін - це зло, але я не вірю, що це зло, яке схильне до самовбивства", - підсумував Ходжес.