Українські партизани зірвали грандіозні плани окупантів у Мелітополі: відомо, що сталося
Українські партизани підірвали електроопору, не давши рашистам реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми.
17 серпня о 10.58 та в ніч на 18 серпня, у південній частині окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибухи. Після цього росіяни перекрили південний виїзд із міста, пише видання
Виявилося, що до вибухів причетні мелітопольські партизани, які підірвавши електроопору, порушили плани росіян щодо швидкого перепідключення ЗАЕС.
«У понеділок, 15 серпня, у Мелітополі, нагадаємо, були помічені великовантажні машини з бухтами проводів та бочками з трансформаторною олією. Найімовірніше їх завезли, щоб реалізувати план підключення Запорізької АЕС до російської енергосистеми», - повідомляє видання.