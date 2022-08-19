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2022-08-19
Учора ЗСУ демілітаризували чотири сотні окупантів — найбільше від початку повномасштабної війни
Найважче противнику було на донецькому напрямку.
© Минобороны РоSSии/t.me
Учора ЗСУ ліквідували 400 російський військових, після чого загальна кількість втрат серед особового складу ворога зросла до 44 700 "двухсотих". Про це повідомляє
Загальні втрати ворога станом на 19 серпня:
- танків – 1899 (+10) од,
- бойових броньованих машин – 4195 (+16) од,
- артилерійських систем – 1016 (+6) од,
- РСЗВ - 266 (+1) од,
- засоби ППО- 141 (+5) од,
- літаків– 234 (+0) од,
- гелікоптерів – 197 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),
- крилаті ракети - 190 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,
- спеціальна техніка - 94 (+1).
"Найбільших втрат противник зазнав на донецькому напрямку", - пишуть у Генштабі, інформує
Вікторія Хмілевська, ZN.ua