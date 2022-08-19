Учора ЗСУ демілітаризували чотири сотні окупантів — найбільше від початку повномасштабної війни

Учора ЗСУ ліквідували 400 російський військових, після чого загальна кількість втрат серед особового складу ворога зросла до 44 700 "двухсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 19 серпня:

танків – 1899 (+10) од,

бойових броньованих машин – 4195 (+16) од,

од, артилерійських систем – 1016 (+6) од,

од, РСЗВ - 266 (+1) од,

од, засоби ППО- 141 (+5) од,

од, літаків– 234 (+0) од,

гелікоптерів – 197 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 795 (+2),

крилаті ракети - 190 (+0),

кораблі /катери - 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 3130 (+69) од,

од, спеціальна техніка - 94 (+1).