Макрон допустив початок війни у Європі, зробивши невтішний прогноз щодо готовності своєї армії

Раніше ймовірність виникнення конфліктів високої інтенсивності там вважалася малоймовірною, тому сьогодні збройні сили виявилися неготовими до реальної загрози, інформує ZN.ua.

Макрон допустив початок війни у Європі, зробивши невтішний прогноз щодо готовності своєї армії
© Офіс президента

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що військове командування країни не виключає ймовірності того, що війна може спалахнути на території Європи, попереджаючи, що французька армія не готова до цього. Слова президента цитує видання RFI.

За словами Макрона, владі вже доповіли про проблеми, які виникнуть, якщо почнеться конфлікт. За його словами, начальник Генштабу ЗС країни Тьєррі Бюркар вважає загрозу великої війни сьогодні найвищою з часів Другої світової війни.

"Загрози наростають, і перехід до бойових дій, як в Україні, це реальність навіть для Європи, – сказав Тьєррі Бюркар. – Нестримане застосування сили знову стало для багатьох способом вирішення конфліктів".

Про те, що Франція, яка має другу за величиною армію у Європі, не готова до війни зазначає і віцепрезидент парламентської комісії з оборони депутат Жан-Луї Тьєріо. За його словами, ситуацію не змінює навіть наявність ядерного озброєння у країни.

За даними військових, головні проблеми армії Франції - нестача військової техніки та боєприпасів, літаків та кораблів. Причина в тому, що раніше конфлікти високої інтенсивності з залученням усього перерахованого на території Європи вважалися малоймовірними.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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