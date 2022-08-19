Путін «безальтернативний» і лише ЗСУ можуть цьому зарадити: прогноз NYT

Путін може повторити долю російського царя Алєксандра ІІ після програшу у Кримській війні. Тобто розгром армії РФ в Україні змістить його з посади, інформує ZN.ua.

Путін «безальтернативний» і лише ЗСУ можуть цьому зарадити: прогноз NYT
© depositphotos / studioflara

В Росії наразі не видно навіть натяку на появу когось, хто може замінити на посаді президента Владіміра Путіна – його влада досі міцна навіть попри невдачі у війні в Україні, рейтинг високий і відсутні будь-які опоненти, здатні змістити його з посади. Єдиним фактором, який сьогодні серйозно загрожує силі пана Путіна, є українська армія. Про це сказано у статті The New York Times.

«Що легше уявити: Володимир Путін раптово оголосить про припинення війни з Україною та виведе свої війська, або Росія без Путіна, яка перегляне свою політику, припинить війну та почне будувати відносини з Україною та Заходом на новій мирній основі? Важко відповісти. Війна в Україні значною мірою є результатом особистої одержимості пана Путіна, і навряд чи він добровільно погодиться її припинити. Що залишає іншу можливість: Росія без Путіна, з усіма надіями на мирну Росію, пов’язану зі зміною влади в країні. Це також здається малоймовірним», – йдеться у статті.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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