Путін «безальтернативний» і лише ЗСУ можуть цьому зарадити: прогноз NYT

В Росії наразі не видно навіть натяку на появу когось, хто може замінити на посаді президента Владіміра Путіна – його влада досі міцна навіть попри невдачі у війні в Україні, рейтинг високий і відсутні будь-які опоненти, здатні змістити його з посади. Єдиним фактором, який сьогодні серйозно загрожує силі пана Путіна, є українська армія. Про це сказано у статті The New York Times .

«Що легше уявити: Володимир Путін раптово оголосить про припинення війни з Україною та виведе свої війська, або Росія без Путіна, яка перегляне свою політику, припинить війну та почне будувати відносини з Україною та Заходом на новій мирній основі? Важко відповісти. Війна в Україні значною мірою є результатом особистої одержимості пана Путіна, і навряд чи він добровільно погодиться її припинити. Що залишає іншу можливість: Росія без Путіна, з усіма надіями на мирну Росію, пов’язану зі зміною влади в країні. Це також здається малоймовірним», – йдеться у статті.