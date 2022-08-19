Путіну вигідно тягнути час — дипломат

Путін може робити ставку на те, що влада в Білому домі зміниться, інформує ZN.ua.

Путіну вигідно тягнути час — дипломат
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Путін може вдатись до затягування часу, аби дочекатись, поки Байден залишить Білий Дім. Таку думку в інтерв’ю Дмитру Гордону висловив колишній очільник Міністерства закордонних справ Павло Клімкін.

«Мені здається, що сьогодні одна з версій, яка в головах російського керівництва – це проїхатися американськими гірками: підвищувати ставки, знижувати, може, на якийсь момент навіть щось приморозити...», – припустив Клімкін.

Він вважає, що у Кремлі переконані у тому, що чинний президент США не залишиться на другий термін і не виключають, що новий господарем Овального кабінету стане представник Республіканської партії, у кращому випадку — Дональд Трамп.

Відтак, наразі Путін може дещо «пригальмувати» бойові дії, щоб потягнути час і стомити Захід.

«Путін вважає, що він здатний грати у довгу, що йому вистачить дихання. Так само як китайському лідеру Сі. Однак це велика помилка російського керівництва — наслідувати китайське, тому що в Китаї є стратегія років на 50 мінімум, а в Росії її, звичайно, немає», — пояснив Клімкін.

Про небезпеку повернення до влади в США республіканців поперджав і відомий філософ та політолог Френсіс Фукуяма. Він заявляв, що якщо Трамп повернеться у 2024 році на пост президента, це може вирішити всі проблеми Росії на сьогодні, тому що Трамп має намір вивести США з НАТО. Таким чином, Кремль досягне своєї головної мети просто завдяки зміні курсу американської політики.

Колишній президент США Дональд Трамп заявляв, що Україна могла б уникнути нападу Росії, погодившись на територіальні поступки та нейтральний статус.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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