Ердоган пропонує повернутись до переговорів з РФ — Зеленський проти

Президент Туреччини наводить в якості позитивного прикладу угоду про експорт зерна, інформує ZN.ua.

Ердоган пропонує повернутись до переговорів з РФ — Зеленський проти
© https://www.president.gov.ua/

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що відновлення переговорного процесу між Україною та Росією на підставі домовленостей, досягнутих у Стамбулі в березні, можливе. Про це він заявив на пресконференції у Львові за підсумками зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

В якості доказу можливостей домовлятись, він навів діючу угоду про експорт українського продовольства, яка була підписана у Стамбулі майже місяць тому. За його словами, позитивні наслідки підписаної угоди почав відчувати весь світ.

«Ми обговорили можливості перетворення позитивної атмосфери, яка виникла внаслідок підписання зернової угоди, у міцний мир. Ми наголосили, що міжнародна спільнота має взяти на себе велику відповідальність за відродження дипломатичного процесу», — заявив Ердоган.

Президент Туреччини заявив про свою готовність бути посередником у переговорах.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Німецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танківНімецька армія буде використовувати мішені у вигляді російських танків
Аеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідкаАеродром в Саках ще придатний для використання, але морська авіація сильно постраждала — британська розвідка
Голови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносинГолови МЗС України та ОАЕ обговорили розвиток двосторонніх відносин
Жереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТОЖереб кинутий: Кісінджер вважає, що до України слід ставитися як до члена НАТО
Мобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службуМобілізація за новими правилами: чому добровольців не беруть на службу
Блок рекламы


Похожие новости
Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль — Ердоган заявив про підтримку УкраїниМи не хочемо пережити ще один Чорнобиль — Ердоган заявив про підтримку України
Світ має силу змусити РФ дотримуватись вимог ядерної безпеки – ЗеленськийСвіт має силу змусити РФ дотримуватись вимог ядерної безпеки – Зеленський
Ердоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – КулебаЕрдоган і Гутерріш не схиляли Зеленського до поступок Росії – Кулеба
Зеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорилиЗеленський зустрівся у Львові з Ердоганом – про що говорили
Зеленський провів зустріч із Гутеррішем: про що говорилиЗеленський провів зустріч із Гутеррішем: про що говорили
ЗСУ на півдні знищили комплекс станцій зв'язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс РФЗСУ на півдні знищили комплекс станцій зв'язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс РФ
Bloomberg: Війна Росії проти України - це відлуння агонії СРСРBloomberg: Війна Росії проти України - це відлуння агонії СРСР
"Зустріч з Путіним": у ЗМІ просочилися деталі раптового візиту Ердогана до Зеленського"Зустріч з Путіним": у ЗМІ просочилися деталі раптового візиту Ердогана до Зеленського
Україна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — ЗеленськийУкраїна готова допомогти місії МАГАТЕ здійснити контроль на захопленій ЗАЕС — Зеленський
Зеленський звернувся з важливим проханням до жителів КримуЗеленський звернувся з важливим проханням до жителів Криму
Последние новости
Подгружаем последние новости