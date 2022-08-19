Ердоган пропонує повернутись до переговорів з РФ — Зеленський проти

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що відновлення переговорного процесу між Україною та Росією на підставі домовленостей, досягнутих у Стамбулі в березні, можливе. Про це він заявив на пресконференції у Львові за підсумками зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем.

В якості доказу можливостей домовлятись, він навів діючу угоду про експорт українського продовольства, яка була підписана у Стамбулі майже місяць тому. За його словами, позитивні наслідки підписаної угоди почав відчувати весь світ.

«Ми обговорили можливості перетворення позитивної атмосфери, яка виникла внаслідок підписання зернової угоди, у міцний мир. Ми наголосили, що міжнародна спільнота має взяти на себе велику відповідальність за відродження дипломатичного процесу», — заявив Ердоган.

Президент Туреччини заявив про свою готовність бути посередником у переговорах.