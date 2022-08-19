Ми не хочемо пережити ще один Чорнобиль — Ердоган заявив про підтримку України

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, який сьогодні провів зустріч з президентом України, прокоментував ситуацію з обстрілами Запорізької атомної електростанції, заявивши, що «світ не хоче пережити ще один Чорнобиль».

Виступаючи на пресконференції разом з Володимиром Зеленським і Генсеком ООН Антоніу Гутеррішем після тристоронньої зустрічі у Львові, Ердоган сказав, що його країна намагається домогтися дипломатичного завершеня війни, перебуваючи на боці України.

Президент Туреччини наголосив на підтримці суверенітету та територіальної цілісності України та висловив співчуття у зв'язку з ракетним обстрілом Харкова минулої ночі.

За його словами, з початку війни Туреччина тимчасово прийняла близько 325 тисяч українців і відправила в країну 98 вантажівок з гуманітарною допомогою.