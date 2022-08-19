Зброя і не тільки: уряд Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

Естонці також долучаться до навчання українських військових та у співпраці з Німеччиною передадуть Україні ще один польовий госпіталь, інформує ZN.ua.

Зброя і не тільки: уряд Естонії схвалив черговий пакет військової допомоги Україні

У четвер, 18 серпня, уряд Естонії схвалив черговий пакет військової підтримки України, що включатиме міномети і протитанкову зброю. Крім того, Естонія планує підтримати навчання українських військових, ініційоване Великою Британією, і направить в Україну польовий госпіталь у співпраці з Німеччиною. Про це повідомляє естонський канал ERR.

«Військова діяльність в Україні продовжує бути інтенсивною, і хоча все більше і більше західної зброї також виходить на поле битви, наш моральний обов’язок – продовжувати підтримувати Україну. Україна бореться за наші спільні цінності, і якщо у нас ще є зброя, яку можна відправити Україні, ми повинні це зробити», – сказав міністр оборони Естонії Ганно Певкур.

Також Естонія передасть Україні вже другий польовий госпіталь, закуплений у співпраці з Німеччиною. Окрім того, естонський уряд вирішив допомогти навчати українських військових та долучитися до ініціативи Великої Британії.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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