Бити по Криму західною зброєю можна

В адміністрації Байдена відповідають на запитання, чи можна використати західну зброю проти російських окупантів у Криму коротко: "Крим – це Україна", інформує ZN.ua.

Бити по Криму західною зброєю можна
Саки

Адміністрація президента США Джо Байдена дозволила Києву завдавати ударів по тимчасово окупованому Криму західною зброєю, "якщо це необхідно"

Про це повідомляє Politico із посиланням на високопоставленого представника адміністрації президента США.

"Не ми обираємо цілі, і все, що ми надали, призначено для самооборони. Будь-яка мета, яку вони вирішать переслідувати на суверенній українській землі, за визначенням самооборона", - сказав представник адміністрації.

На уточнююче питання, чи вважає адміністрація півострів суверенною українською територією, чиновник відповів: "Крим – це Україна".

Буквально щойно соцмережі наповнилися повідомленнями про вибухи у районі аеродрому Бельбек у Севастополі.

Вдень 9 серпня кримські, російські ЗМІ та місцеві жителі повідомили про серію вибухів на військовому аеродромі у селищі Новофедорівка (Саки) в анексованому Росією Криму. За даними Генштабу ЗСУ, там було знищено щонайменше дев'ять російських літаків.

Вранці 16 серпня в Джанкойському районі окупованого Росією Криму пролунали вибухи. Інформацію про вибухи та пожежу близько 7 ранку почали надавати місцеві Telegram-паблік та окупаційні ЗМІ. Пізніше самопроголошений глава півострова Аксьонов підтвердив дані про вибухи і заявив про двох постраждалих. У Міноборони Росії традиційно повідомили про "детонування боєприпасів" та про те, що "ситуація під контролем".


Юлія Мельничук, ZN.ua





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