СБУ припинила діяльність групи анонімних «мінерів»

Правоохоронці викрили двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor». Ця група протягом двох років тероризувала Україну численними неправдивими повідомленнями про мінування. Про це повідомляють у Службі безпеки України.

За повідомленням спецслужби, хакери активізувалися напередодні початку війни у лютому і відновили свою діяльність протягом останніх місяців.

«Мінерів» затримали за їх місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.

За даними слідства група хакерів відправляла анонімні електронні листи. При цьому використовували спеціальне програмне забезпечення аби приховати своє місцеперебування.