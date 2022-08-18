СБУ припинила діяльність групи анонімних «мінерів»
Хакери тероризували Україну масовими повідомленнями про «мінування»
Правоохоронці викрили двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor». Ця група протягом двох років тероризувала Україну численними неправдивими повідомленнями про мінування. Про це повідомляють у Службі безпеки України.
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«Мінерів» затримали за їх місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.
За даними слідства група хакерів відправляла анонімні електронні листи. При цьому використовували спеціальне програмне забезпечення аби приховати своє місцеперебування.
Також за інформацією СБУ, злодії через соціальні мережі та анонімні чати підшукували спільників, яких за винагороду залучали до розсилки неправдивих анонімних повідомлень про замінування.