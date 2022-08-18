Російські окупанти намагалися прорвати оборону ЗСУ у напрямку Бахмута, але були відкинуті – Генштаб

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ , противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територіями Луганської та Донецької областей, утриманні захоплених районів Херсонської та частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновлення боєздатності постраждалих підрозділів, а також недопущення можливого контрнаступу Силами оборони.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без істотних змін. Ворог обстрілював із ствольної артилерії населене пункти Студенок, Павлівка та Велика Писарівка Сумської області.

На Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті позиції, відновити боєздатність підрозділів, що зазнали втрат, налагодити логістичне забезпечення військ. Крім того, угруповання поповнилося батальйонною тактичною групою та розгорнуло додаткові комплекси радіоелектронної боротьби.

Агресор задіяв танки, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню для обстрілів районів населених пунктів Уди, Калинове, Слатине, Дергачі, Розплідник, Базаліївка, Російська Лозова, Російські Тишки, Черкаські Тишки, Петрівка, Кутузівка, Старий Салтів,, Слобожанське, Чеполь та Великі Проходи. Також окупанти завдали авіаударів неподалік Верхнього Салтова, Старого Салтова та Баранівки.

На Слов'янському напрямку ворог здійснив обстріл зі стовбурної та реактивної артилерії поблизу Грушувахи, Великої Камишевахи, Краснопілля, Дубровного, Вернопілля, Бражівки, Червоного, Адамівки, Мазанівки, Норцівки, Долини та Богородичного.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріл біля Сіверська, Серебрянки, Роздолівки, Григорівки, Спірного, Верхньокам'янського, Дзвінківки, Івано-Дар'ївки, Федорівки, Берестового, Веселого та Кривої Луки. Крім того, ворог завдав авіаудару недалеко від Спірного.

Окупанти зробили безуспішну спробу наступу у напрямку Миколаївка — Виїмка. Зазнали втрат і відступили.

На Бахмутському напрямку ворог обстрілював з танків та артилерії різних типів райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Зайцеве, Яківство, Кодема, Білогорівка, Вершина та Залізне. Задіяв авіацію для ударів по районах Соледара, Бахмута, Яковлівки, Зайцева, Покровського, Веселої Долини та Білогорівки.

Противник намагався прорвати оборону наших військ та просунутися з районів Володимирівки, Покровського, Клинового, Семигір'я та Гольмівського у напрямку міста Бахмут. Успіхів не було, відійшов.

На Авдіївському напрямку обстрілів з танків, ствольної та реактивної артилерії зазнали Авдіївка, Мар'їнка, Красногорівка, Піски, Опитне, Першотравневе, Невельське, Кам'янка, Веселе, Новобахмутівка, Нетайлово, Нью-Йорк та Юр'єв.

Російські окупанти задіяли авіацію для ударів безпосередньо по населеному пункту Красногорівка.

Ворог зробив невдалі спроби покращення тактичного становища на напрямках Верхньоторецьке – Кам'янка, Новоселівка Друга – Авдіївка, Піски – Першотравневе та Лозове – Першотравневе.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано обстріл поблизу Павлівки, Володимирівки, Великої Новосілки, Вугледара, Времівки, Новомихайлівки, Пречистівки та Золотої Ниви. Також окупанти завдав авіаудару неподалік Вугледару.

Наступальними діями ворог намагався покращити тактичне становище у напрямку Тарамчука – Водяного. Отримав тверду відсіч і відступив.

На Запорізькому напрямі не припинялися обстріли із усіх засобів вогневої поразки по лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Щербаків, Залізничного та Новоандріївки.

У Південнобузькому напрямі підрозділи противника продовжують зосереджувати зусилля на утриманні зайнятих позицій та недопущення створення Силами оборони сприятливих умов щодо контрнаступальних дій.

Окупанти посилили угруповання силами у дві батальйонні тактичні групи за рахунок резерву та переміщення окремих підрозділів з інших напрямків.

Ворог завдав авіаударів біля Білогірки, Білого Криниці та Лозового. Велику увагу приділено веденню повітряної розвідки за допомогою БПЛА.

У готовності до застосування високоточної зброї знаходяться два ворожі носії крилатих ракет морського базування.

Українські захисники завдають шкоди російським окупантам у всіх напрямках, де продовжуються активні бойові дії.

Віримо у Збройні Сили України! Разом переможемо!