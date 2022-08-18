"Навіть стіни не завада": як "супутник Притули" допоможе ЗСУ, відомі подробиці

"Навіть стіни не завада": як "супутник Притули" допоможе ЗСУ, відомі подробиці

Українцям детальніше пояснили про супутник, який булв були придбани волонтером Сергієм Притулою за народні гроші.

Про це пише СтартКом ЗСУ:

"ICEYE це не просто компанія, у якої у володінні є група супутників, які роблять якісну зйомку високої якості. Супутники ICEYE проводять зйомку за допомогою синтезованої радіолокаційної апертури (SAR), яка дозволяє в будь-який час доби і за будь-яких погодних умов сканувати об'єкти.

Системи SAR завдяки автоматичному розпізнаванню об'єктів із застосуванням розподіленого радіолокаційного зображення та цифрової обробки сигналів здатні бачити... через перешкоди.

Тобто, грубо кажучи, не те щоб щільна хмарність, а навіть стіни будівель для цієї системи не перешкода.

На зніманні вам зразки знімків, які роблять різні супутники з різною якістю. Так от останній (нижній), це саме те, що отримуватимуть наші захисники".

Нагадаємо, Волонтерський фонд Сергія Притули придбав для потреб Збройних Сил України повний пакет послуг фінського космічного супутника дистанційного зондування Землі компанії ICEYE.

ICEYE пише, однак, що за угодою вони передадуть "усі можливості одного зі своїх супутників, які вже перебувають на орбіті, для використання урядом України над регіоном". Сам апарат експлуатуватиметься компанією.

Вартість угоди не повідомляється, проте волонтер повідомив, що послуги придбані за гроші, які українці зібрали на купівлю дронів Bayraktar (які Туреччина згодом подарувала Україні) – це близько 600 млн грн.

Сергей Притула


Алексей Ионов, politeka.net





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