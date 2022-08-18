Зеленський провів зустріч із Гутеррішем: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський у четверг, 18 серпня, зустрівся з Генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутеррішем у Львові. Основними темами обговорення стали, зокрема, зернова угода, незаконна депортація українців на територію РФ і ядерний тероризм окупантів на Запорізькій атомній електростанції, повідомляє пресслужба голови держави.

У межах зустрічі Зеленський домовився із Гутеррішем продовжувати активно й всебічно координувати з ООН ініціативу щодо експорту українського продовольства. Також вони визначили ймовірні шляхи її подальшого розвитку – вдосконалення та посилення безпеки. Зазначається, що світ потребує збільшення числа суден для безпечного вивозу нашої агропродукції.

За словами президента України, ООН і особисто Антоніу Гутерріш відіграли ключову роль у розблокуванні портів. Зеленський запевнив, що наша держава «готова й надалі бути гарантом глобальної продовольчої безпеки».

Розмова торкнулася й питання примусової депортації українців на територію Росії та захисту тих, кого незаконно утримують загарбники в РФ .

Очільник країни попросив Генсека особисто сприяти тому, щоб представники ООН мали постійний безперешкодний доступ до депортованих. Він також закликав організацію допомагати у звільненні наших військових і медиків з ворожого полону та наголосив на необхідності дотримання Женевських конвенцій у ставленні до них, особливо в контексті створення окупантами фільтраційних таборах.

Окремо Зеленський розповів Гутеррішу про ядерний шантаж з боку росіян на території ЗАЕС. Він наголосив, що свідомий і цинічний терор РФ може призвести до катастрофічних наслідків як для України, так і для всього світу. Президент закликав ООН сприяти безпеці, демілітаризації та звільненню об’єкта від російської армії.

Також на зустрічі було погоджено параметри можливої місії МАГАТЕ на станцію, яка має дістатися туди легально через вільну від загарбників територію.

У свою чергу, Генеральний секретар ООН розповів про роботу щодо спрямування місії організації для з’ясування обставин терористичного акту Росії в Оленівці.

“Володимир Зеленський запропонував включити до мандату місії питання дотримання російською стороною домовленостей, досягнутих в контексті виведення українських захисників з «Азовсталі», а також передбачити забезпечення безпеки та прав усіх наших військовополонених”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, президент України висловив готовність держави до участі в наступній сесії Генеральної Асамблеї ООН та повідомив про роботу над кількома ініціативами, насамперед, щодо правових механізмів притягнення РФ до відповідальності, у тому числі створення Спеціального трибуналу, і нового міжнародного механізму отримання компенсації збитків, які завдає агресор.

Антоніу Гутерріш також наголосив, що система Організації Об’єднаних Націй надаватиме українцям необхідну гуманітарну допомогу взимку.