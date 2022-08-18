Forbes: Росія хоче захопити Піски, а Україна - втримати, але в обох немає сил для швидкої перемоги

Москва перекинула частину своїх військ зі сходу на південь, але на Донбасі у її армії все ще є перевага в артилерії, яка вбиває і калічить українських солдатів, інформує ZN.ua.

Forbes: Росія хоче захопити Піски, а Україна - втримати, але в обох немає сил для швидкої перемоги
© Сергій Нужненко / Радіо Свобода

Невелике безлюдне селище в Донецькій області стало справжньою «м’ясорубкою» для українських військових, які захищають його, а також для російських солдатів, які намагаються його захопити. Тяжкий бій точиться в Пісках і навколо них.

Нескінченні артилерійські обстріли вбивають і калічать українців і росіян однаково, розбивають їхню бронетехніку і знищують те, що лишилося від безлюдного населеного пункту і його околиць. Про це пише Forbes, нагадуючи, що Піски стали місцем бойових дій ще 8 років тому, коли Росія вперше вторглася в Україну. В останні дні були суперечливі повідомлення про те, хто контролює селище. Одні повідомлення стверджували, що російські сили захопили його, а інші - що Піски все ще утримує 56-а мотопіхотна бригада.

З 2014 року селище багато разів потрапляло потрапляло під контроль то однієї сторони, то іншої. І це відбувається досі. Вражає те, що Піски розташовані всього за кілька метрів від окупованої частини Донецької області. Але російським силам все одно було дуже важко зайти в селище, де вже багато років не було значного цивільного населення.


Лесь Димань, ZN.ua





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