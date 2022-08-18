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2022-08-18
ЗСУ на півдні знищили комплекс станцій зв'язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс РФ
В Благодатному знищено склад боєприпасів окупантів.
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Збройні сили України у четвер, 18 серпня, знищили комплекс станцій супутникового зв'язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс на півдні України, інфофрмує ОК "Південь" у
"Наші ракетно-артилерійські підрозділи продовжують виконувати вогневі завдання та нищити ворога. Цієї ночі вороже військо зменшено на п'ять рашистів, комплекс станцій супутникового зв’язку "Легенда-2" та протитанковий ракетний комплекс", - йдеться у повідомленні.
В Благодатному знищено склад боєприпасів РФ. Остаточні втрати військ РФ встановлюють.
Анна Конюченко, ZN.ua