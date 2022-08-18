Окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС

Командування РФ погрожує зупинити роботу Запорізької атомної електростанції.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов, інформують росЗМІ.