Окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС

Війська РФ регулярно обстрілюють АЕС.

Окупанти погрожують зупинити Запорізьку АЕС
© ANDREY BORODULIN/AFP via Getty Images

Командування РФ погрожує зупинити роботу Запорізької атомної електростанції.

"Звертаємо вашу увагу, що при продовженні негативного розвитку ситуації, пов'язаної з обстрілами атомної станції Україною, може бути розглянуто питання про виведення до "холодного резерву" 5 та 6 енергоблоків, що призведе до зупинки Запорізької АЕС", - заявив начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов, інформують росЗМІ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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