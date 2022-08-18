Можна розглянути людину з космосу: що відомо про супутник ICEYE, на який збирали всією Україною для ЗСУ
Замість “Байрактарів” волонтери купили для захисту України супутник ICEYE з повним пакетом даних компанії на рік.
"Апостроф" розповідає, що відомо про супутник, який допоможе бійцям у захисті України, інформує
ICEYE є власником найбільшої у світі групи SAR-супутників. Невеликі апарати для радарної зйомки від ICEYE здатні створювати високоточні фото ділянок нашої планети як при денному світлі, так і вночі або в хмарну погоду. Вони працюють у мікрохвильовому діапазоні.
Дані зазвичай оновлюються раз на кілька годин, що дозволяє спостерігати театр бойових дій на тактичному рівні.
Роздільна здатність знімків становить до 25 см на піксель і залежить від ширини сканування. Це дає можливість розрізняти зображення навіть окремих людей.
Україна отримала у безстрокову оренду один із зазначених апаратів, який працює на орбіті зі зручним для спостереження території нашої країни нахилом.
Супутник, доступ до даних якого було надано негайно, перебуватиме у відомстві Головного управління розвідки.
Сума операції складає 17 млн доларів. Ці гроші фонд Сергія Притули та український блогер Лачен зібрали на купівлю "Байрактарів".