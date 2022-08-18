На День Незалежності по Україні можуть вдарити ракетами з трьох боків — експерт

Військовий експерт та полковник запасу ЗСУ Олег Жданов заявив, що в Білорусі вже готуються до масованого ракетного удару по Україні на День Незалежності. Та він вважає, що бити можуть одразу з трьох боків - не лише з території республіки, але й з Чорного моря та з Росії, інформує ZN.ua .

"На мій погляд, в Білорусі іде підготовка, і скоріш за все, вони будуть робити масований удар. Масований удар – це залучення максимальної кількості пускових установок, або максимальної кількості випущених ракет", - пояснив експерт під час телемарафону.

Він додав, що вже були випадки, коли по Україні били з трьох боків. Тоді сталася трагедію в Кременчуці.

"Згадайте, коли був масований удар по Кременчуку. Тоді було 74 ракети з трьох напрямків: Білорусі, Російської Федерації і Чорного моря. Скоріш за все, можливий варіант саме такий: що з трьох боків буде завдано удару", - зазначив Жданов.