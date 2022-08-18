Генеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий особисто очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що у відповідь на запрошення України він готовий очолити делегацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС», - повідомив Кулеба.

In our call, IAEA Director General @rafaelmgrossi informed me that, responding to Ukraine’s invitation, he is ready to lead an IAEA delegation to the Zaporizhzhia nuclear plant. I emphasized the mission’s urgency to address nuclear security threats caused by Russia’s hostilities. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) August 18, 2022

Також Дмитро Кулеба нагадав про те, що місії організації на ЗАЕС має бути невідкладною.

«Я наголосив на терміновості роботи місії щодо загроз ядерній безпеці, спричинених військовими діями Росії», - додав міністр закордонних справ.