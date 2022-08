Генеральний директор МАГАТЕ готовий особисто очолити делегацію на ЗАЕС

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі готовий особисто очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

