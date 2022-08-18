Українська кіноакадемія закликала відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру

В Академії також закликали провести консультації з Центром та громадськістю, інформує ZN.ua.

Українська кіноакадемія закликала відкликати наказ про реорганізацію Довженко-Центру
Українська кіноакадемія виступила проти реорганцізації Довженко-Центру
© Громадське

Українська кіноакадемія опублікувала заяву, в якій закликала відкликати наказ Держкіно про реорганізацію Довженко-Центру. В Академії також закликали провести консультації з Центром та громадськістю стосовно подальшої його діяльності. Відповідна заява була опублікована на сторінці Української киноакадемії на Facebook.

Про наказ Держкіно щодо реорганізації Довженко-Центру стало відомо 17 серпня. У Академії зазначили, що він викликав обурення серед української кінематографічної спільноти та небайдужих громадян. Було навіть зареєстровано петицію з вимогою скасувати реорганізацію Довженко-Центру.

«Згідно з наказом Держкіно всі фільми з колекції та майно Довженко-Центру мають бути передані Державній установі “Науковий центр кінематографії України”. У своїй заяві Державне Агентство України з питань кіно наголошує, що наказом не передбачається ліквідація Національного центру Олександра Довженка, лише його реорганізація. Зокрема, “шляхом виділу та передачі повноважень щодо архівування комплектів вихідних матеріалів фільмів, вихідних матеріалів фільму, створених повністю або частково за рахунок коштів Державного бюджету України, а також фільмокопій фільмів, створених в Україні за рахунок коштів юридичних осіб приватної форми власності та фізичних осіб, до державної установи "Науковий центр кінематографії України".

Проте ця організація з моменту створення у 2011 році не здійснювала жодної діяльності, пов’язаної зі збереженням національного кіноархіву. Таким чином де-факто національна кіноспадщина передається непрофільній організації без відповідних компетенцій та штатних фахівців. Це тягне за собою ризик ліквідації українського кіноархіву як такого. Окрім того, передача повноважень до непрофільних організацій — шкідлива практика для галузі в цілому та великий удар для іміджу української культури, зокрема і на міжнародному рівні», - йдеться у заяві Української кіноакадемії.


Фаїна Вауліна, ZN.ua





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