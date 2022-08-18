Bloomberg: Війна Росії проти України - це відлуння агонії СРСР

Війни, розв’язані людьми, можуть бути також наслідком глибоких історичних процесів. Щоб це довести, досить подивитися на війну, яка триває в Україні. Цей конфлікт розв’язав Владімір Путін, який прагне відновити колишню велич Росії, знищивши незалежну Україну. Але це також частина ширшої історії про те, що відбувається, коли імперії розпадаються.

Про це в статті для Bloomberg пише професор Школи передових міжнародних досліджень Університету Джона Хопкінса Гел Брандс.

Битва в Україні - це найсвіжіша й найгірша з війн за те, що лишилося від СРСР, імперії, чия передсмертна агонія триває навіть через 30 років після її фактичного зникнення. І, на жаль, ця битва не остання. У 20 столітті розпалося багато великих євразійських імперій, які колись домінували у глобальних справах. Перша світова війна знищила Російську, Австро-Угорську, Османську і Німецьку імперії. Друга світова покінчила з імперіями, якими правили Токіо, Рим (знову) і Берлін. Пізніше деколонізація покінчила з імперіями Британії, Франції і Португалії. А Холодна війна вбила СРСР, який спочатку втратив підконтрольні йому країни в Східній Європі, а потім розпався на 15 незалежних країн.