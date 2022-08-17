Зеленський звернувся з важливим проханням до жителів Криму

Президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні звернувся до мешканців тимчасово окупованого Криму.

У ньому він закликав жителів півострову та інших окупованих територій не наближатися до військових об'єктів РФ .

«Кожен день і кожну ніч ми бачимо нові повідомлення про вибухи на території, яку тимчасово зайняли окупанти. І я прошу зараз всіх наших людей в Криму, інших регіонах на півдні України, в окупованих районах Донбасу і Харківщини бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії і всіх місць, де вони зберігають боєприпаси і техніку, де тримають свої штаби», — підкреслив президент.

За словами Зеленського, причини вибухів на тимчасово окупованих територіях можуть бути різними, зокрема і «головотяпство», як називають це самі окупанти.

«Але сенс у них один — знищення логістики окупантів, їх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів. Це рятує життя наших людей», — підкреслив президент.

На його переконання, що менше в окупантів буде можливостей творити зло і вбивати українців, то швидше ми зможемо закінчити цю війну звільненням нашої землі.