Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння – Залужний

Армія РФ продовжує наступати по всій лінії фронту. Особливе занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у телефонній розмові з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейро.

Залужний зазначив, зокрема, що ворог здійснює близько 700-800 обстрілів українських позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Мар?їнка. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.