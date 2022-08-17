Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння – Залужний

Ворог посилив обстріли.

Розташування ракетних систем уздовж кордону з боку Білорусі викликає занепокоєння – Залужний
© Офіс президента

Армія РФ продовжує наступати по всій лінії фронту. Особливе занепокоєння викликає розташування ракетних систем уздовж державного кордону з боку Республіки Білорусь, зокрема на аеродромі Зябрівка. Про це головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів у телефонній розмові з Начальником штабу оборони Збройних Сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейро.

Залужний зазначив, зокрема, що ворог здійснює близько 700-800 обстрілів українських позицій щодня, застосовуючи від 40 до 60 тисяч боєприпасів. Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка-Піски-Мар?їнка. Найбільше страждають від ворожих обстрілів Миколаїв, Харків, Марганець, Нікополь, Березнегувате.

"Подякував генералу Ейру за допомогу, особливо в підготовці наших військових. В умовах важких бойових дій ми відчуваємо брак викладацького складу, адже всі, хто можуть тримати зброю і вміють воювати, знаходяться у бойових порядках", - йдеться у повідомленні Залужного.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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