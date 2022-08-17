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2022-08-17
Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром
Армія РФ обстріляла об'єкт із території Білорусі.
Фото ілюстративне© Інформатор
Удень 16 серпня російські військові вдарили по Житомирській області. Окупанти влучили двома керованими авіаційними ракетами X-59 по військовому аеродрому, уточнила пресслужба Повітряного командування “Центр” у
Там підтвердили, що ворог атакував об’єкт з території Білорусі, ймовірно, задіявши винищувачі-бомбардувальники Су-34. Авіаційну активність перед обстрілом війська РФ намагалися замаскувати під тренувальні польоти.
Ударом загарбники пошкодили злітно-посадкову смугу аеродрому й декілька одиниць автомобільної техніки.
За даними командування, українські бійці не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.
Максим Царук, ZN.ua