Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром

Удень 16 серпня російські військові вдарили по Житомирській області. Окупанти влучили двома керованими авіаційними ракетами X-59 по військовому аеродрому, уточнила пресслужба Повітряного командування “Центр” у Facebook , інформує ZN.ua .

Там підтвердили, що ворог атакував об’єкт з території Білорусі, ймовірно, задіявши винищувачі-бомбардувальники Су-34. Авіаційну активність перед обстрілом війська РФ намагалися замаскувати під тренувальні польоти.

Ударом загарбники пошкодили злітно-посадкову смугу аеродрому й декілька одиниць автомобільної техніки.

За даними командування, українські бійці не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.