Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром

Армія РФ обстріляла об'єкт із території Білорусі.

Ракетний удар по Житомирщині: росіяни атакували військовий аеродром
Фото ілюстративне
© Інформатор

Удень 16 серпня російські військові вдарили по Житомирській області. Окупанти влучили двома керованими авіаційними ракетами X-59 по військовому аеродрому, уточнила пресслужба Повітряного командування “Центр” у Facebook, інформує ZN.ua.

Там підтвердили, що ворог атакував об’єкт з території Білорусі, ймовірно, задіявши винищувачі-бомбардувальники Су-34. Авіаційну активність перед обстрілом війська РФ намагалися замаскувати під тренувальні польоти.

Ударом загарбники пошкодили злітно-посадкову смугу аеродрому й декілька одиниць автомобільної техніки.

За даними командування, українські бійці не постраждали, оскільки на момент атаки перебували в укритті.


Максим Царук, ZN.ua





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