Уряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам у 10 разів

Уряд Фінляндії оголосив про скорочення видачі віз росіянам в 10 разів через війну РФ проти України, що триває, повідомляє Бі-бі-сі. Відповідне рішення було ухвалено 16 серпня.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто повідомив, що з 1 вересня Фінляндія прийматиме лише 10% візових заявок від російських туристів. Це приблизно 100 заявок на день порівняно з приблизно 1000 до введення обмежень. Розраховувати на винятки зможуть журналісти та дисиденти.

Хаавісто також сказав, що Фінляндія запропонує разом із трьома балтійськими країнами проект спільного рішення ЄС про візи росіянам у ході майбутньої зустрічі глав МЗС наприкінці серпня. Він повторив заклик прем'єр-міністра Фінляндії Санни Марін до спільної позиції ЄС щодо цього питання.

У Фінляндії наростає невдоволення росіянами, які, щоби обійти санкції на польоти до ЄС, через Гельсінкі літають на курорти Євросоюзу.

Нагадаємо, Чехія, Литва, Естонія, Латвія та Польща практично припинили видачу росіянам віз для посилення тиску на Москву.