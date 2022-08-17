Зеленський назвав єдиний спосіб вплинути на Путіна

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін не переймається ні за що, окрім власного життя, загрози для якого можуть створити лише самі ж росіяни. Саме тому міжнародним партнерам необхідно закрити кордони для громадян РФ , заявив голова нашої держави у інтерв’ю The Washington Post .

Відповідаючи на запитання про те, як не дозволити окупантам провести так званий “референдум” на Херсонщині, Зеленський зазначив, що країни Заходу можуть “зробити сильні й конкретні кроки” лише введенням санкцій проти РФ . На його думку, дієвим обмежувальним заходом може стати заборона для всіх росіян відвідувати держави Європейського Союзу.

“Гарні санкції. Я вважаю, що вони дуже добрі й мирні. У цих санкціях немає нічого, що забирає майно чи людське життя. Я від самого початку казав, що, на мою думку, найважливіші санкції – це закриття кордонів, оскільки вони (росіяни – ред.) забирають чужу територію. Нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять філософію”, – наголосив президент.

За його словами, найсильніші санкції проти Росії – це повне ембарго на енергоресурси та закриті кордони. Наразі партнери не запровадили таких обмежувальних заходів сповна.