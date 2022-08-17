Зеленський назвав єдиний спосіб вплинути на Путіна
Для цього треба загострити головний страх президента РФ, інформує
Президент України Володимир Зеленський вважає, що Владімір Путін не переймається ні за що, окрім власного життя, загрози для якого можуть створити лише самі ж росіяни. Саме тому міжнародним партнерам необхідно закрити кордони для громадян РФ, заявив голова нашої держави у інтерв’ю
Відповідаючи на запитання про те, як не дозволити окупантам провести так званий “референдум” на Херсонщині, Зеленський зазначив, що країни Заходу можуть “зробити сильні й конкретні кроки” лише введенням санкцій проти РФ. На його думку, дієвим обмежувальним заходом може стати заборона для всіх росіян відвідувати держави Європейського Союзу.
“Гарні санкції. Я вважаю, що вони дуже добрі й мирні. У цих санкціях немає нічого, що забирає майно чи людське життя. Я від самого початку казав, що, на мою думку, найважливіші санкції – це закриття кордонів, оскільки вони (росіяни – ред.) забирають чужу територію. Нехай живуть у своєму власному світі, поки не змінять філософію”, – наголосив президент.
За його словами, найсильніші санкції проти Росії – це повне ембарго на енергоресурси та закриті кордони. Наразі партнери не запровадили таких обмежувальних заходів сповна.