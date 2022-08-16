WP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися вірити
Кулеба пояснив, що до останнього моменту американці не давали чітких даних, які б підтвердили наміри Росії, але у Вашингтоні кажуть, що це не правда, інформує
2 листопада директора ЦРУ Вільяма Барнса провели в кремлівський офіс Юрія Ушакова, радника Владіміра Путіна з закордонних справ і колишнього посла в США. Російський президент був присутній по телефонному зв’язку і говорив з курорту в Сочі, де він ховався від чергової хвилі зараження коронавірусом в Москві.
«Він дуже зневажливо ставився до президента Володимира Зеленського як до політичного лідера», - пригадав Барнс.
Директор ЦРУ мав великий досвід вислуховування таких тирад Путіна за роки своєї роботи в Москві. Зрештою, Барнс озвучив своє тверде повідомлення: «США знають, що ви задумали, і якщо ви вторгнетеся в Україну, то дорого заплатите». Він залишив лист від президента Джо Байдена, який підтверджував, що будь-яка російська атака проти України буде мати наслідки. Барнс сказав, що Путін «був дуже відвертим». Він не заперечував розвідувальні дані про те, що Росія готується розв’язати війну.