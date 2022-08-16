WP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися вірити

Кулеба пояснив, що до останнього моменту американці не давали чітких даних, які б підтвердили наміри Росії, але у Вашингтоні кажуть, що це не правда, інформує ZN.ua.

WP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися вірити
© Офіційний сайт Кремля

2 листопада директора ЦРУ Вільяма Барнса провели в кремлівський офіс Юрія Ушакова, радника Владіміра Путіна з закордонних справ і колишнього посла в США. Російський президент був присутній по телефонному зв’язку і говорив з курорту в Сочі, де він ховався від чергової хвилі зараження коронавірусом в Москві.

Washington Post пише, що під час тієї зустрічі російський автократ повторив свої традиційні нарікання на розширення НАТО, загрози для російської безпеки і незаконне керівництво в Україні.

«Він дуже зневажливо ставився до президента Володимира Зеленського як до політичного лідера», - пригадав Барнс.

Директор ЦРУ мав великий досвід вислуховування таких тирад Путіна за роки своєї роботи в Москві. Зрештою, Барнс озвучив своє тверде повідомлення: «США знають, що ви задумали, і якщо ви вторгнетеся в Україну, то дорого заплатите». Він залишив лист від президента Джо Байдена, який підтверджував, що будь-яка російська атака проти України буде мати наслідки. Барнс сказав, що Путін «був дуже відвертим». Він не заперечував розвідувальні дані про те, що Росія готується розв’язати війну.


Лесь Димань, ZN.ua





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