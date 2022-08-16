WP: Путін не заперечував, що готує війну проти України, але в Києві відмовлялися вірити

2 листопада директора ЦРУ Вільяма Барнса провели в кремлівський офіс Юрія Ушакова, радника Владіміра Путіна з закордонних справ і колишнього посла в США . Російський президент був присутній по телефонному зв’язку і говорив з курорту в Сочі, де він ховався від чергової хвилі зараження коронавірусом в Москві.

Washington Post пише, що під час тієї зустрічі російський автократ повторив свої традиційні нарікання на розширення НАТО, загрози для російської безпеки і незаконне керівництво в Україні.

«Він дуже зневажливо ставився до президента Володимира Зеленського як до політичного лідера», - пригадав Барнс.