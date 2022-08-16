Зеленський пояснив, що могло статися, якби українців попередили про вторгнення РФ ще у жовтні

Президент України Володимир Зеленський заявив, що, якби держава розповіла своїм громадянам про підготовку повномасштабного вторгнення з боку Росії, то після його початку протрималася б лише три дні. У країні почався б хаос, який, можливо, не вдалося б зупинити, сказав Зеленський у інтерв’ю The Washington Post .

Він пояснив, що із початком повномасштабної війни РФ проти України, наша економіка втрачала від п’яти до семи мільярдів доларів на місяць.

“Якби ми про це повідомили – а цього хотіли деякі люди, яких я не буду називати, – тоді я (як голова держави – ред.) втрачав би по сім мільярдів доларів на місяць із жовтня минулого року. Коли росіяни напали, вони б захопили нас за три дні”, – наголосив президент.

До того ж, за словами Зеленського, така інформація посіяла б хаос серед населення України та допомогла б росіянам поглинути державу.

Тому, на його думку, ідея втриматися від повідомлень про майбутнє вторгнення РФ була правильною. Вона допомогла попередити масовий виїзд громадян за кордон і зміцнити країну. Голова держави зауважив, що 24 лютого українці були “настільки сильними, наскільки могли бути”, попри еміграцію частини населення.

“Якби це сталося (повідомлення про підготовку нападу з боку РФ – ред.), то в жовтні – не дай Бог, в опалювальний сезон – нічого б не залишилося. Нашого уряду більше не існувало б, я впевнений на 100 відсотків. Добре, забудьте про нас. Була б політична війна всередині країни, тому що ми б не втримали втрат у 5-7 мільярдів доларів на місяць”, – зазначив Володимир Зеленський.

Президент уточнив, що Україна восени 2021 року не мала серйозних фінансових програм. Тоді ж на ринку енергоносіїв, створеному Росією, був дефіцит – нашій державі не вистачало відповідних ресурсів. “Ми не змогли б вийти з цієї ситуації, і в країні був би хаос”, – заявив він.

Крім того, очільник держави пояснив, що владнати паніку у мирний час було б не таким простим завданням для влади.

“Одна справа, коли хаос контрольований у військовий час – ви керуєте державою по-іншому. Можете відкрити чи закрити кордон, атакувати, відступати або захищатися. Ви можете взяти під контроль свою інфраструктуру. Інша ж ситуація, коли ви не маєте військового стану чи надзвичайного режиму, а маєте державу, якою керує величезна кількість різних чиновників та інституцій. Мінус 7 мільярдів доларів на місяць, навіть без зброї, це вже велика війна для нашої країни”, – підсумував президент України.