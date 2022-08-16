У Мін’юсті України вказали на ризики визнання Росії країною-терористом

Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра вважає, що визнання Росії країною-терористом у США може нашкодити України, зокрема, унеможливить передачу коштів від конфіскованих російських активів. Таку думку Мудра висловила в інтерв’ю Liga.net .

Мудра пояснила, що після ухвалення відповідного закону претендувати на гроші зможуть перш за все американські громадяни, військові та представники уряду. У суди підуть тисячі позовів від американців, які постраждали від війни РФ у Чечні, Грузії, Сирії, Україні – і конфісковані активи мають піти перш за все на їх задоволення.

У такій ситуації постає питання, чи рівноцінними будуть моральна справедливість від визнання Росії державою-терористом та ці фінансові втрати для нашої країни, зазначає вона.

Визнання РФ країною-терористом у США не нестиме для агресора таких самих наслідків у Європі, а ЄС навряд чи зважиться на такий крок, вважає співрозмовниця журналістів.

«Як юристка, я б краще розглядала варіанти посилення санкцій так, щоб юридичні наслідки від них були аналогічними до статусу країни-спонсора тероризму», – пояснила заступниця міністра.

За підрахунками Мін'юсту, в різних юрисдикціях заблоковано $350 млрд коштів Центробанку РФ . Лідерами за кількістю заморожених активів є США (близько $50 млрд), Франція, Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Японія та Китай .

Також є заморожені активи російських бізнесменів та олігархів, це сотні мільярдів доларів. Однак з передачею цих коштів Україні ситуація складніша: загального реєстру з переліком всього заарештованого майна росіян у кожній країні немає, тож треба чекати, щоб країни конфіскували і продали це майно.

На думку Мудрої, відсутність правових механізмів конфіскації майна іншої держави в Україні та країнах світу пояснюється тим, що ніхто не був готовий до такого цинічного порушення Росією міжнародного права.