У Мін’юсті України вказали на ризики визнання Росії країною-терористом
Конфісковані російські активи можуть піти, насамперед, на задоволення позовів громадян США, інформує
Заступниця міністра юстиції України Ірина Мудра вважає, що визнання Росії країною-терористом у США може нашкодити України, зокрема, унеможливить передачу коштів від конфіскованих російських активів. Таку думку Мудра висловила в інтерв’ю
Мудра пояснила, що після ухвалення відповідного закону претендувати на гроші зможуть перш за все американські громадяни, військові та представники уряду. У суди підуть тисячі позовів від американців, які постраждали від війни РФ у Чечні, Грузії, Сирії, Україні – і конфісковані активи мають піти перш за все на їх задоволення.
У такій ситуації постає питання, чи рівноцінними будуть моральна справедливість від визнання Росії державою-терористом та ці фінансові втрати для нашої країни, зазначає вона.
Визнання РФ країною-терористом у США не нестиме для агресора таких самих наслідків у Європі, а ЄС навряд чи зважиться на такий крок, вважає співрозмовниця журналістів.
«Як юристка, я б краще розглядала варіанти посилення санкцій так, щоб юридичні наслідки від них були аналогічними до статусу країни-спонсора тероризму», – пояснила заступниця міністра.
За підрахунками Мін'юсту, в різних юрисдикціях заблоковано $350 млрд коштів Центробанку РФ. Лідерами за кількістю заморожених активів є США (близько $50 млрд), Франція, Велика Британія, Швейцарія, Німеччина, Японія та Китай.
Також є заморожені активи російських бізнесменів та олігархів, це сотні мільярдів доларів. Однак з передачею цих коштів Україні ситуація складніша: загального реєстру з переліком всього заарештованого майна росіян у кожній країні немає, тож треба чекати, щоб країни конфіскували і продали це майно.
На думку Мудрої, відсутність правових механізмів конфіскації майна іншої держави в Україні та країнах світу пояснюється тим, що ніхто не був готовий до такого цинічного порушення Росією міжнародного права.
Заступниця міністра вважає, що можна накласти другорядні санкції на країни, які допомагають агресорові обходити санкції, ввести повну заборону на поставку обладнання (США досягли), контроль за експортом товарів подвійного призначення (Сполучені Штати запровадили), заборону на будь-які транзакції з РФ, плюс повний бан усіх російських фінансових інституцій – тут у нас жорсткий конфлікт з Європою.