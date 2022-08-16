Зняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українців

Електронна петиція, в якій українці запропонували зняти обмеження на виїзд чоловіків за кордон, набрала необхідну кількість голосів громадян та була надіслана на розгляд президенту. Володимир Зеленський не підписав документ, і пояснив чому.

Зняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українців

Нагадаємо, що дана петиція була подана 19 травня Юлією Булавіною. Вона просила дозволити виїзд із України чоловіків 18-60 років, які не мають військового досвіду, та вказала, що захищати нашу країну мають добровольці.

Глава держави нагадав, що в Україні діє військовий стан та захист країни згідно з Конституцією є обов'язком усіх громадян.

Зняття обмежень на виїзд за кордон чоловіків: Зеленський відповів на петицію українців
Президент зазначив, що у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та з метою забезпечення оборони держави, підтримки бойової та мобілізаційної готовності Збройних сил України та інших військових формувань в Україні оголошено та проводиться загальна мобілізація. При цьому комплектування Збройних сил України та інших військових формувань здійснюється і військовозобов'язаними, які не мають військового досвіду та раніше не проходили військової служби , але пройшли підготовку у навчальних військових частинах (у навчальних центрах, на полігонах, кафедрах підготовки та підвищення кваліфікації тощо).

На питання про зняття обмеження щодо виїзду за кордон Зеленський зазначив, що статтею 33 Конституції України закріплено право кожного, хто на законних підставах знаходиться на території України, вільно залишати її територію, за винятком обмежень, які встановлюються законом. Таке право, згідно зі статтею 64 Конституції, може обмежуватися за умов військового чи надзвичайного стану із зазначенням терміну дії цих обмежень. Усі обмеження на виїзд із країни будуть зняті, як тільки завершиться дія воєнного стану.

Як повідомлялося, воєнний стан в Україні, а разом із ним і загальну мобілізацію, продовжили до 21 листопада 2022 року.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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