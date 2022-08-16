Російські ДРГ намагалися прорватися в тил ЗСУ в Херсонській області

Втрати окупантів уточнюються.

Російські ДРГ намагалися прорватися в тил ЗСУ в Херсонській області
© Facebook/Генштаб ЗСУ

Вночі у вівторок, 16 серпня, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася пройти в тил українських військових поблизу села Осокорівка Херсонської області.

"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад. Втрати ворога уточнюються", - інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Війська РФ продовжують застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Гелікоптер РФ атакував позиції українських військових вздовж лінії зіткнення. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.


Анна Конюченко, ZN.ua





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