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2022-08-16
Російські ДРГ намагалися прорватися в тил ЗСУ в Херсонській області
Втрати окупантів уточнюються.
© Facebook/Генштаб ЗСУ
Вночі у вівторок, 16 серпня, російська диверсійно-розвідувальна група намагалася пройти в тил українських військових поблизу села Осокорівка Херсонської області.
"Під покровом ночі диверсійно-розвідувальна група противника здійснила спробу проходу в тил наших військ поблизу Осокорівки. У результаті стрілецького бою відійшла назад. Втрати ворога уточнюються", - інформує Оперативне командування "Південь" у
Війська РФ продовжують застосовувати авіаційні та ракетно-артилерійські удари. Гелікоптер РФ атакував позиції українських військових вздовж лінії зіткнення. Втрат серед особового складу ЗСУ немає.
Анна Конюченко, ZN.ua